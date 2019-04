Mainz 05 will am Samstag den Klassenerhalt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga auch rechnerisch ein weiteres Jahr abhaken – das kann der FSV Mainz 05 am Ostersamstag. «Das wird aber kein Spaziergang», warnte Trainer Sandro Schwarz vor der Partie (15.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf. Die Punkte Nummer 34, 35 und 36 würden den Rheinhessen reichen, wenn der VfB Stuttgart (21 Zähler) auf dem Relegationsplatz beim FC Augsburg nicht gewinnt. Der ehemalige Mainzer und neue FCA-Coach Martin Schmidt kann also Schützenhilfe leisten.

Tabelle:



1. Bayern München 29 78:29 67

2. Borussia Dortmund 29 68:36 66

3. RB Leipzig 29 55:22 58

4. Eintracht Frankfurt 29 57:34 52

5. Bor. M'gladbach 29 48:35 51

6. 1899 Hoffenheim 29 60:39 47

7. Werder Bremen 29 52:41 46

8. Bayer Leverkusen 29 51:48 45

9. VfL Wolfsburg 29 47:44 45

10. Fortuna Düsseldorf 29 39:56 37

11. Hertha BSC 29 41:48 35

12. FSV Mainz 05 29 34:50 33

13. SC Freiburg 29 39:50 32

14. FC Augsburg 29 40:55 28

15. FC Schalke 04 29 30:47 27

16. VfB Stuttgart 29 27:61 21

17. 1. FC Nürnberg 29 24:54 18

18. Hannover 96 29 25:66 14

Als «herausragend» bezeichnete der Schwarz die Saison des Aufsteigers aus Düsseldorf, der sich unter Trainer Friedhelm Funkel «top entwickelt» habe und mit 37 Punkten bereits den sicheren Hafen erreicht hat. Schwarz setzt auf die positiven Erkenntnisse aus dem 5:0 gegen den SC Freiburg und beim 1:2 in Dortmund.

Ausfälle in der Abwehr

Die 05er haben das drittletzte Heimspiel der Saison zum Familientag erklärt. Rund um die Arena wird den mindestens 26.000 Fans viel geboten. «Auf dem Rasen aber machen wir das Programm», versprach Schwarz. Der 40-Jährige sieht sein Team gut vorbereitet. «Wir haben noch einmal auch im athletischen Bereich gearbeitet. Es ist Zug drin», sagte er. Mit dem zuletzt etwas schwächelnden Robin Quaison führte Schwarz ein «inhaltliches Gespräch», das gleich zu mehr Einsatz des Schweden im Übungsbetrieb führte.

Ganz sorgenfrei geht die Vorbereitung für die Mainzer nicht über die Bühne. In der Abwehr droht der Ausfall von gleich drei Innenverteidigern. Youngster Ahmed Gürleyen konnte wie Kapitän Niko Bungert nach überstandenem grippalen Infekt nur Lauftraining absolvieren. Co-Kapitän Stefan Bell, in den letzten beiden Partien aus Leistungsgründen auf die Tribüne beziehungsweise Bank verbannt, zog sich bei einem Pressschlag eine Verstauchung im Fußgelenk zu. An Training ist mit der schmerzhaften Blessur erst einmal nicht zu denken.

Bundesliga, 30.Spieltag:

Samstag: Bayern München – Werder Bremen (15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen – 1. FC Nürnberg

FC Augsburg – VfB Stuttgart

FSV Mainz 05 – Fortuna Düsseldorf

Bor. Mönchengladbach – RB Leipzig (18.30 Uhr)

FC Schalke 04 – 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr)

Sonntag:

SC Freiburg –Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

Hertha BSC – Hannover 96 (18 Uhr)

Montag:

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr)



