Bayern-​​Spieler langweilt sich in der Quarantäne

Was machen Fußballer, wenn sie unter Quarantäne stehen und daheim bleiben müssen? Trainieren? Fifa zocken? Oder doch lesen? Alphonso Davies, der junge Kanadier, der beim FC Bayern unter Vertrag steht, geht andere Wege. Auf Tiktok lässt er alle Welt an seiner äußerst kreativen Langeweile teilhaben. Zwischen 2 und 4 Videos postet Davies pro Tag und das seit rund 2 Wochen.

In den Videos sieht man ihn beim Wegrennen vor dem Coronavirus, beim Nerven seines Hundes oder beim Herumblödeln mit seiner Freundin Jordyn Huitema, die Fußballerin bei PSG in Paris ist. Für große Lacher im Netz sorgte insbesondere ein Video von ihm, das er letzte Woche veröffentlichte. Zu sehen ist in diesem, wie er verzweifelt

«Schiedsrichter» aus­zu­spre­chen ver­sucht. Trotz mehrfachem Versuchen schafft er es einfach nicht. «Schis-rikter» ist sein bester Versuch.

Davies, der Tiktok-Star

Man darf gespannt sein, was der 19-Jährige in den nächsten Tagen noch veröffentlicht. Schließlich wird die Corona-Epidemie noch ein wenig andauern und somit auch die Phase, in welcher man daheim bleiben sollte.

Fakt ist, dass Davies seinen Status als Tiktok-Star weiter ausbauen wird. Schließlich hat er jetzt schon über 500.000 Follower und acht Millionen Likes.

(L'essentiel/nih)