Luxemburg ist vor Ort – trotz Startschwierigkeiten

Die 140 Sportler aus Luxemburg bekamen in der Nacht zum Sonntag nicht viel Schlaf. In aller Herrgottsfrühe, um 5.30 Uhr, traf sich der Großteil der Delegation am Flughafen Findel, um von dort mit einer Maschine der Fluggesellschaft Enter Air die Reise ins montenegrinische Tivat anzutreten. Der Abflug, eigentlich für 8 Uhr geplant, wurde allerdings nach hinten verschoben. Grund: Der Pilot und seine Crew steckten in Zürich fest. Die Athleten mussten also drei Stunden überbrücken.

Schließlich landete das Flugzeug dann doch noch in Montenegro und die Sportler bezogen im Regen gegen 13 Uhr das Teamhotel in der Küstenstadt Budva. Der erste Eindruck der Unterbringung passte. «Es ist eine Hotelanlage mit vielen kleinen Gebäuden, direkt am Strand. Direkt dahinter liegen die Berge. Es ist richtig schön hier. Nur das Wetter hat nicht mitgespielt», sagte Tennisspieler Alex Knaff.

«So entsteht ein echter Teamgeist»

Das Slovenska Plaza Hotel beheimatet während der einwöchigen Spiele alle 850 Sportler aus den neun teilnehmenden Nationen. «Die Unterbringung ist ordentlich und die Anlage bietet die Atmosphäre eines Olympischen Dorfes. Das ist sehr angenehm für uns», erklärt der Luxemburger Delegationschef Alwin de Prins.

Mittelstreckenläuferin Charline Mathias kennt das Flair eines Olympischen Dorfes. Sie war bei den Spielen in Rio 2016 dabei. «Dass wir alle auf einem Haufen wohnen, ist super – so entsteht ein echter Teamgeist.» Bevor beim ersten Wettkampf am Dienstag der Startschuss fällt, sollten die Luxemburger Athleten ihr Schlafdefizit ausgeglichen haben: Am Montag steht lediglich die Eröffnungsfeier in der Altstadt von Budva an.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

(nm/sw/L'essentiel)