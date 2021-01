Formel-​​1-​​Pilot Grosjean zeigt seine Brand-​​Hände

Auf Instagram zeigt Formel1-Pilot Romain Grosjean erstmals seine verbrannten Hände ohne Verband. «Meine Hände kommen schön langsam wieder, Kater Petrus scheint auch nicht zu unglücklich darüber zu sein», schreibt der 34-jährige Franzose.

«Es sieht aber noch nicht schön aus», ergänzt Grosjean. Wer sich das nicht antun wolle, solle nicht nach rechts swipen, schreibt er weiter.

Wie durch ein Wunder überstand er 27 Sekunden im Feuer-Inferno nur mit Verbrennungen. Der 34-Jährige musste trotzdem mehrmals operiert werden und die letzten beiden F1-Rennen auslassen. Die Motorsport-Zukunft des Franzosen ist noch ungewiss, sein Vertrag bei Haas lief Ende Dezember aus.

Grosjean war im GP von Bahrain in die Leitplanken gecrasht, sein Wagen war sofort in Flammen aufgegangen. Der Pilot konnte sich selber aus dem Feuer retten und trug erstaunlicherweise fast keine Verletzungen davon – nur Verbrennungen an seinen Händen. «Ich bin froh, am Leben zu sein. Es war ein fürchterliches Erlebnis, das ich niemandem wünsche. Aber ich muss auch sagen, dass die Schmerzen nicht allzu schlimm waren und mir ist durchaus bewusst, was ich hier überstanden habe», sagte Grosjean. Nicht zuletzt der Unfall ließ den Familienvater auch seine Profilbeschreibung auf Twitter ändern. So spricht er davon, dass er nicht nur Hass-, sondern auch Feuer-resistent sei. Auch einen neuen Spitznamen hat er sich gegeben: «der Phönix».

