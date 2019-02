Eiskanal-​​Arbeiter rettet sich in letzter Sekunde

Artikel per Mail weiterempfehlen

Haarscharf konnte ein Eiskanal-Arbeiter einem mit 120 km/h auf ihn zurasenden Bob ausweichen. Der Beinahe-Unfall ereignete sich während des Bob-Weltcup in Lake Placid (USA).

Als Pilot Rudi Rinaldi in der Passage «Devils Highway» umkippt, eilt ihm ein Streckenposten zur Hilfe. Nach einigen Kurven richtet sich der Bob allerdings von alleine wieder auf die Kufen. Glücklicherweise bemerkt dies der Streckenposten in letzter Sekunde und bringt sich mit einem Satz vor dem heranrasenden Bob in Sicherheit.

Rinaldis Team beendete das Rennen an letzter Stelle auf Rang 19. Mit gleicher Zeit fährt das Schweizer Team von Michael Vogt im Ziel ein. Gewonnen haben die Kanadier mit Pilot Justin Kripps.

(L'essentiel/kat)