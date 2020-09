Wimbledon-​​Siegerin wird jetzt Nackt-​​Model

Sie war gerade einmal 15 Jahre alt, als sie den Juniorinnen-Titel in Wimbledon gewann: Sofya Zhuk. Die Russin schlug damals ihre Landsfrau Anna Blinkowa mit 7:5 und 6:4. Doch der große Durchbruch blieb Zhuk verwehrt. Zwar gewinnt sie sechs Turniere auf der IFT-Stufe und klettert in der WTA-Weltrangliste bis auf Position 116 (Dezember 2018) – für mehr reicht es allerdings nicht. Eine chronische Rückenerkrankung macht ihr bereits in jungen Jahren zu schaffen.

«Mein Körper nimmt Protein nur ganz schlecht auf, und alle Wirbel in meiner Wirbelsäule sind verschoben. MRI-Aufnahmen zeigen, dass der Zustand meiner Wirbelsäule dem einer 50- bis 60-Jährigen gleicht», so die heute 20 Jahre alte Wimbledon-Siegerin. 2019, nachdem sie schon viele Jahre unter Schmerzen gespielt hatte, erreichte sie einen kritischen Punkt. Der Stress, das viele Reisen hätten es ihr verunmöglicht, sich um ihren Körper zu kümmern und ihm die notwendige Ruhe und Erholung zu schenken. Es folgt die Pause vom Tennis.

Auch eine Model-Karriere dauert nicht ewig

Und so arbeitet sie aktuell lieber als Model und zieht sogar auf Instagram blank. Dennoch will die Russin das Tennis nicht komplett aufgeben, allerdings kürzertreten. Bei ihren Fans herrscht Unverständnis für die Nacktbilder: «Du hast schlecht Tennis gespielt, und jetzt posierst du auch noch schlecht», kritisiert ein enttäuschter Follower auf Instagram.

Zhuk ist ehrlich und rechnet mit einem baldigen weiteren Wechsel des Berufsfelds: «Ich liebe das Modeln zwar. Aber realistisch betrachtet, sind Karrieren auf dem Laufsteg noch kürzer als jene im Tennis.» So kann sie sich durchaus auch eine Rolle hinter den Tenniskulissen vorstellen, um ihre Erfahrungen weiterzugeben.

(L'essentiel/Erik Hasselberg/heute.at)