Wird Bob Jungels «Sportler des Jahres»?

Bei der «sportpress.lu Awards Night» werden am heutigen Donnerstagabend wieder einmal die Sportler des Jahres gekürt. Als heißer Favorit gilt Radsportler Bob Jungels. Der Sieger von Lüttich-Bastogne-Lüttich würde damit die Nachfolge von Tennis-Ass Gilles Muller antreten. Bei den Damen kann Christine Majerus, Vierte bei den Weltmeisterschaften im Cyclo-cross, erneut auf den Titel hoffen.

Neben den bereits bekannten Ehrungen wird es dieses Jahr zwei neue Auszeichnungen geben. So werden Trainer des Jahres sowie Ultra-Sportler des Jahres prämiert. Die Veranstaltung, die zwei Jahre in der Coque stattgefunden hat, kehrt dieses Jahr wieder in das Casino 2000 in Bad Mondorf zurück.

(L'essentiel)