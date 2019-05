Luxemburg könnte Lücke zu Zypern verkleinern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Aus den Spielen der kleinen Staates von Europa 2017 in San Marino ging Luxemburg als Sieger hervor. Die Sportler aus dem Großherzogtum errangen insgesamt 98 Medaillen – 38 Mal Gold, 36 Mal Silber und 24 Mal Bronze. Auf Platz zwei in der Endabrechnung folgte Zypern (84 Medaillen) und Island (60 Medaillen).

Besonders erfolgreich in San Marino waren die Luxemburger Schwimmer (24 Medaillen) und Leichtathleten (19 Medaillen) – kein Wunder, in den Sportarten fallen die meisten Entscheidungen. Im ewigen Medaillenspiegel steht Luxemburg auf Platz drei (1095) hinter Island (1203) auf Platz 1 und Zypern (1218) und vor Monaco (486) und Malta (391). Daran werden auch die Spiele in Montenegro nichts ändern. Luxemburg könnte mit einem Medaillenregen lediglich die Lücke zu Island und Zypern weiter verkleinern.

Liechtenstein, San Marino und Andorra liegen im ewigen Spiegel noch vor dem Gastgeber Montenegro, der erst seit 2011 an den Spielen teilnimmt. Das Land wurde 2006 unabhängig. Alle anderen Länder sind Gründungsmitglieder und seit den ersten Spielen im Jahr 1985 dabei.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele 2019

(sw/L'essentiel)