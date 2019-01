Wrackteile von Salas Flugzeug gefunden?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am einem französischen Strand wurden zwei Wrackteile gefunden. Die beiden in der Nähe von Surtainville im Norden Frankreichs gefunden Sitzkissen sollen zur Unglücksmaschine gehören, mit der Emiliano Sala in der vergangen Woche über dem Ärmelkanal verunglückte.

Dies meldete die Abteilung für Flugunfalluntersuchung.

(L'essentiel)