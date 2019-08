F91 Düdelingen zieht erneut Ticket für Play-​​offs

Der F91 Düdelingen sicherte sich am Dienstag die Qualifikation für die Play-offs der Europa League und gewann im zweiten Durchgang der dritten Qualifikationsrunde (3:1 im Hinspiel) mit 1:0 im estnischen Nomme Kalju.

Der luxemburgische Nationalspieler Danel Sinani erzielte in der 56. Minute das einzige Tor des Spiels. Der estnische Champion Nomme Kalju spielte in seinem Heimspiel am Dienstag ab der 35. in Unterzahl: Vladislav Khomutov bekam die rote Karte und musste zurück auf die Bank.

In den Play-offs wird Düdelingen entweder auf den armenischen Klub Ararat-Armenien oder auf die georgische Mannschaft Saburtalo, die am Mittwoch ihr Rückspiel bestreiten (Saburtalo gewann im Hinspiel mit 2:1), treffen.

(L'essentiel)