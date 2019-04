Umstrittener Bayern-​​Elfmeter ist «nicht korrekt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Halbfinale des DFB-Pokalspiels zwischen Werder Bremen und Bayern München sorgte Daniel Siebert für Kopfschütteln und rote Köpfe. Der Unparteiische hatte einen Elfmeter für die Gäste gepfiffen, der äußerst umstritten war. Bayerns Kingsley Coman war nach einer leichten Berührung von Gebre Selassie im Strafraum hingefallen, worauf Seibert umgehend – und ohne Videobilder zu konsultieren – auf Elfmeter entschieden hatte.

Auf der DFB-Homepage geht Video-Schiedsrichterchef Jochen Drees in einer Stellungnahme auf die Ereignisse ein. Aus seiner Sicht traf Siebert eine Fehlentscheidung. Der Schiedsrichter hätte Bayern keinen Elfmeter geben dürfen. «Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt», schreibt Drees.

Der fachliche Projektleiter für den Bereich Video-Assistent (VAR) beim DFB kritisiert zudem die Kommunikation zwischen Siebert und Video-Schiedsrichter Robert Kampka. Auf Details geht Drees zwar nicht ein. Dennoch kommt er zum Schluss: «Die Kommunikation ist nicht gut abgelaufen.» Und laut ihm hätte es zu einem sogenannten On-Field-Review kommen müssen, doch Siebert verzichtete darauf, sich die Situation selbst noch einmal anzuschauen.

«Unbedingt On-Field-Review»

Drees hält fest: «Wir erwarten zwar, dass der Video-Assistent eine fachliche Einschätzung vornimmt, ob eine Situation in einem klar strafbaren oder nicht strafbaren Bereich liegt. Und ob eine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters vorliegt. Ist einer der Faktoren aus Sicht des Video-Assistenten offensichtlich der Fall, muss es aber unbedingt zu einem On-Field-Review kommen, damit der Schiedsrichter auf der Grundlage der Videobilder in der Review-Area diese Beurteilung eigenständig vornehmen und anschließend eine Entscheidung treffen kann. Im DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München ist dies in der 78. Spielminute leider nicht der Fall gewesen.»

Wird von verschiedenen Seiten kritisiert: Schiedsrichter David Siebert nach seinem umstrittenen Elfmeter-Entscheid in Bremen. (Bild: Getty Images/Martin Rose)

Robert Lewandowski hatte den Elfmeter eiskalt zum 3:2 für Bayern versenkt und die Münchner so ins Endspiel des DFB-Pokals geführt. Nach Abpfiff der Partie hatten die Bremer Spieler die Entscheidung des Schiedsrichters vehement kritisiert. Besonders Werder-Captain Max Kruse war außer sich. «Das ist ja ein ganz leichter Kontakt! Wir haben einen Videobeweis, wenn er das nicht sieht, dann können wir ihn wieder abschaffen!», polterte er.

VAR bei vier Szenarien

Vor allem eine Frage stand zum umstrittenen Elfmeter im Raum: Weshalb hat sich der Schiedsrichter keine Videobilder des Zweikampfs zwischen Bayerns Coman und Selassie angesehen?

In Deutschland gilt: Grundsätzlich darf der Video-Assistent (VAR) nur bei vier verschiedenen Szenarien eingreifen: Toren, Elfmetern, Platzverweisen und bei Spieler-Verwechslungen (Spieler A sieht Gelb, dabei beging Spieler B das Foul). Liegt eine dieser Situationen vor, ist die Vorgabe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), dass der Video-Assistent nur bei «klaren und offensichtlichen» Fehlentscheidungen eingreift. Ist das nicht der Fall, darf er nicht agieren, so die Vorgabe.

