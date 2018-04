Amicale gleicht aus – Ettelbrück erhöht auf 2:0

Alles wieder auf Null: Amicale Steinsel hat das zweite Halbfinalspiel gegen Basket Esch mit 76:70 für sich entschieden. Damit schaffte Luxemburgs amtierender Basketball-Meister in der «best-of-five»-Serie den 1:1-Ausgleich und genießt nun in der dritten Partie am Mittwoch (20.30 Uhr) Heimrecht.

Im Vergleich zu Spiel (64: 80) eins präsentierte sich Amicale taktisch disziplinierter und ließ in der Abwehr weniger zu. Dennoch stand die Partie bis in die Schlussphase auf Messers Schneide, als die Escher elf Sekunden vor Schluss noch einmal auf drei Zähler herankamen. Bob Melcher behielt im Anschluss bei seinen Freiwürfen allerdings die Nerven und führte so die Entscheidung vorbei.

Weniger spannend ging es derweil im zweiten Halbfinale zwischen Etzella Ettelbrück und den Musel Pikes zu. Nachdem Etzelle bereits das erste Spiel der Serie deutlich mit 114:94 gewann, agierte die Mannschaft von Trainer Kresimir Basic auch am zweiten Aufeinander souverän und behielt am Ende in Stadtbredimus mit 87: 64 die Oberhand. Mit einem weiteren Sieg am Donnerstag (20.30 Uhr) kann Ettelbrück bereits sein Finalticket lösen.

Total League, Halbfinale:

Amicale Steinsel – Basket Esch 64:80

Basket Esch – Amicale Steinsel 70:76

Amicale Steinsel – Basket Esch (Mittwoch, 20.30 Uhr)

Etzella Etttelbrück – Musel Pikes 114:94

Musel Pikes – Etzella Ettelbrück 64:87

Etzella Ettelbrück – Musel Pikes (Donnerstag, 20.30 Uhr)



(sw/L'essentiel)