Molinaro dank starker Leistung in Runde zwei

Eleonora Molinaro hat beim ITF-Turnier in Grenoble für eine Überraschung gesorgt. Die 17-jährige Tennisspielerin aus dem Großherzogtum bezwang die Italienerin Jessica Pieri, 221. der Weltrangliste und im Turnier an Nummer drei gesetzt, in drei Sätzen. Noch nie hatte Molinaro gegen eine besser platzierte Spielerin gewonnen.

Zunächst lief im Spiel der Luxemburger Tennis-Hoffnung wenig nach Plan: Die Nummer 674 der Welt musste gleich drei ihrer Aufschlagspiele und damit auch den ersten Satz abgeben. Dann hatte Molinaro aber die passende Antwort und spielte ihre Gegnerin an die Wand – die Luxemburgerin holte Satz zwei souverän mit 6:1.

Im dritten Durchgang schaffte Pieri zwar ein Rebreak, musste jedoch einen zweiten Service an die Luxemburgerin abgeben. In der nächsten Runde trifft die junge Spielerin aus Luxemburg auf Marie Benoît aus Belgien. Die Partie beginnt am Donnerstag ab 11 Uhr.

(sw/L'essentiel)