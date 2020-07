BVB-​​Star bekommt eigenen Jubel bei «Fifa 21»

In der Champions League traf Erling Braut Haaland gegen Paris Saint-Germain nach einem Supersprint mit einem scharfen Linksschuss direkt unter die Latte. Der Dortmund-Stürmer überraschte im vollen Signal Iduna Park mit seinem Jubel. Er blieb ganz ruhig, setzte sich auf den Boden und meditierte in Yoga-Pose. Die Bilder gingen um die Welt.

Paris drehte das K.-o.-Duell in der Königsklasse mit Dortmund, im Rückspiel spotteten Neymar und Co. über Haaland und imitierten kollektiv seinen Jubel. Egal. Der BVB-Star bekommt beim Videospiel «Fifa 21» jetzt seinen eigenen Jubel. Die Yoga-Pose werden Fans an der Konsole nun häufiger zu sehen bekommen.

In Dortmund passt's

«Das wichtigste ist, Spaß zu haben und zu lachen», erklärt Haaland im neuen Trailer zum Computerspiel. Zudem verrät der seit wenigen Tagen 20-Jährige, was ihn zu seinem Wechsel von Salzburg nach Dortmund bewogen hat. «Meine Familie stand vom ersten Tag an hinter mir. Aber auch meine Teamkameraden. Man fühlt sich hier willkommen in einer Umgebung, in der du dich entwickeln und dich jeden Tag verbessern kannst», so der Norweger.

«Als ich mein erstes Tor vor der Gelben Wand erzielt habe: Wow! Du schaust hoch und es hört einfach nicht auf», schwärmt er von den Anhängern. «Jeder Fan brennt für diesen Club. Wenn ich ein Tor erziele, dann will ich es direkt wieder tun», erzählt Haaland weiter.

(L'essentiel/heute.at)