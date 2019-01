«OKC» kassiert zweite Pleite in Serie

Artikel per Mail weiterempfehlen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage hintereinander kassiert. OKC unterlagen am Mittwoch vor heimischer Kulisse gegen die Minnesota Timberwolves knapp 117:119 (64:64). Der 25-jährige Braunschweiger erzielte neun Punkte und verteilte vier Assists in der Heimpleite.

OKC-Superstar Russell Westbrook (25 Punkte/16 Assists) verbuchte ein Double-Double. Die Gäste aus Minneapolis konnten sich auf Youngster Andrew Wiggins verlassen, der am Ende 40 Punkte und zehn Rebounds zu Buche stehen hatte. Trotz der Niederlage bleibt Oklahoma City mit einer Bilanz von 25 Siegen und 15 Niederlagen weiter Tabellendritter in der Western Conference.

NBA, Ergebnisse:

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 115:123

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 132:115

Miami Heat – Denver Nuggets 99:103

Toronto Raptors – Atlanta Hawks 104:101

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 117:119

Phoenix Suns – Sacramento Kings 115:111

Golden State Warriors – New York Knicks 122:95

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets 128:109



(L'essentiel/dpa)