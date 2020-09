UCI behält die Skoda-​​Tour im Auge

Die Fahrer, die an der Skoda-Tour de Luxembourg teilnehmen, begrüßten die verbesserten Sicherheitsbedingungen während der dritten Etappe am Donnerstag. Der Internationale Radsportverband (UCI) wird das Rennen dennoch weiter im Auge behalten. «Wir werden das Rennen weiterhin genau beobachten. Das ist Teil unserer Verpflichtung, die Kontrollen der Veranstaltungen zu verstärken und die Sicherheit der Fahrer zu garantieren», hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Nach ihrem Streik hatten die Fahrer angedeutet, dass sie den Start verweigern könnten, wenn die Sicherheitsbedingungen nicht verbessert würden. Diese Drohung wurde nicht wahr gemacht, aber die UCI hält den Druck aufrecht. «Rennen im internationalen UCI-Kalender, die nicht den UCI-Regeln für die Sicherheit der Fahrer entsprechen, können zur Absage der Etappe oder des Rennens sowie zu weiteren Disziplinarmaßnahmen führen», warnte der Verband.

Die Tour de Luxembourg hat am Donnerstag sechs und am Freitag vier weitere Motorräder in ihr Sicherheitssystem aufgenommen, die Koordination mit der Polizei verbessert und zusätzliche freiwillige Streckenposten für die «Hotspots» der Strecke eingestellt.

(tv/L'essentiel)