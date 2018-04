Der Titelkampf geht in die entscheidende Phase

Artikel per Mail weiterempfehlen

So spannend, wie in diesem Jahr ging es in Luxemburgs Handball-Oberhaus selten zu. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist ein Dreikampf um die Meisterschaft entbrannt, dessen Ausgang völlig offen ist. Der HC Berchem biegt mit den besten Titelchancen auf die Zielgerade ein.

Die Mannschaft von Trainer André Gulbicki liegt zurzeit mit einem halben Punkt Vorsprung und einem Spiel weniger als die Verfolger an der Spitze der Tabelle. Allerdings hat die Saison gezeigt, dass auch die Mannschaften unter den Top-Drei immer wieder Punkte liegen lassen.

Zudem hat Berchem am Samstag mit seinem Heimspiel gegen die Red Boys Differdingen eine schwere Aufgabe vor der Brust. Dem Tabellenzweiten HB Düdelingen geht es auswärts bei Handball Esch nicht anders. Lediglich Käerjeng – in der Tabelle mit einem Punkt Rückstand auf Platz drei – geht bei Schlusslicht Petingen als Favorit ins Spiel.

Handball-Nationaldivision, Titelrunde, 8. Spieltag:

Samstag: HC Berchem – Red Boys Differdingen 20 Uhr

HB Petingen – Handball Käerjeng 20.30 Uhr

Handball Esch – HB Düdelingen 20.30 Uhr

(sw/L'essentiel)