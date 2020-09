F1-​​Weltmeister Hamilton gründet eigenen Rennstall

Das« X44»-Team wird ab nächstem Jahr in der neuen elektrischen Offroad-Rennserie «Extre E» an den Start gehen. Davor will er von seinem aktuellen Chef bei Mercedes Toto Wolff so viel wie möglich lernen.

«Es ist ein aufregendes neues Projekt und es wird Spaß machen, eine andere Rolle als die des Fahrers zu übernehmen», freut sich der F1-Superstar. Er bleibt der Königsklasse des Motorsports trotzdem treu.

In der «Extreme E» wird mit Offroad-SUVs an Orten gefahren, die bereits vom Klimawandel betroffen sind. «Extreme E hat mich aufgrund seiner Umweltausrichtung wirklich angesprochen. Jeder einzelne von uns hat die Kraft, etwas zu verändern und es bedeutet mir so viel, dass ich meine Liebe zum Rennsport zusammen mit meiner Liebe zu unserem Planeten nutzen kann, um positive Auswirkungen zu erzielen», erklärt Hamilton.

(L'essentiel/pip)