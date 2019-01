Timberwolves verschärfen Lakers-​​Krise

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Kalifornier mussten sich am Sonntag (Ortszeit) auswärts den Minnesota Timberwolves mit 86:108 (45:64) geschlagen geben. Der 21-jährige Berliner Mopritz Wagner erzielte acht Punkte und holte fünf Rebounds für die Gäste.

Lakers-Superstar LeBron James verpasste aufgrund einer Leistenverletzung sein sechstes Spiel in Serie. Minnesotas Karl-Anthony Towns (28 Punkte/18 Rebounds) und Andrew Wiggins (28 Punkte) waren die Topscorer der Partie. Los Angeles liegt mit einer Bilanz von 21 Siegen und 19 Niederlagen weiter auf dem dritten Platz der Pacific Division.

Oklahoma weiter auf Platz zwei

Die Oklahoma City Thunder haben nach zuletzt drei Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Thunder unterlagen in eigener Halle gegen die Washington Wizards 98:116 (50:54). Der 25-jährige Braunschweiger Dennis Schröder erzielte neun Punkte.

Superstar Russell Westbrook verbuchte (22 Punkte/15 Rebounds/13 Assists) sein zwölftes Triple-Double der laufenden Saison und das 116. seiner Karriere. Washingtons Bradley Beal war mit 25 Punkten der erfolgreichste Punktesammler der Partie. Oklahoma City belegt mit einer Bilanz von 25 Siegen und 14 Niederlagen den zweiten Platz in der Northwest Division.

NBA, Ergebnisse: Chicago Bulls – Brookly Nets 100:117

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 108:86

Los Angeles Clippers – Orlando Magic 106:96

Atlanta Hawks – Miami Heat 106:82

Oklahoma City Thunder – Wshigton Wizards 98:116

Toronto Raptors – Indiana Pacers 121:105

Phoenix Suns – Charlotte Hornets 113:119



