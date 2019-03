Mavericks verlieren nach Krimi gegen die Rockets

Basketball-Routinier Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Die Mavericks verloren am Sonntag das texanische Duell gegen die Houston Rockets knapp 93:94 (54:58). Die hart umkämpfte Partie blieb bis in die Schlussminuten offen. Sieben Sekunden vor Schluss bekam Dallas noch einmal den Ball – und damit die Chance auf den Sieg. Jalen Brusons Wurf wurde jedoch geblockt, sodass die Rockets das Spiel für sich entschieden.

Der 40-jährige Nowitzki erzielte sechs Punkte in der Heimpleite seines Teams. Landsmann Maxi Kleber verbuchte mit zehn Punkten und elf Rebounds ein Double-Double.

Der Topscorer der Partie war Houstons Eric Gordon (26 Punkte). Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Rockets. Die Mavs liegen 16 Spiele vor dem Ende der regulären Saison auf dem vorletzten Platz in der Western Conference. Houston ist nach dem achten Sieg hintereinander Dritter im Westen.

NBA, Ergebnisse:

Detroit Pistons – Chicago Bulls 131:108 Miami Heat – Toronto Raptors 104:125 Philadelphia 76ers – Indiana Pacers 106:89 Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans 128:116 Memphis Grizzlies – Orlando Magic 105:97 Dallas Mavericks – Houston Rockets 93:94 Minnesota Timberwolves – New York Knicks 103:92 San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 121:114 Golden State Warriors – Phoenix Suns 111:115

