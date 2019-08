Wenn der falsche Italiener das Tor schießt

Jubeln konnte Jorginho von Chelsea im europäischen Supercup gegen Liverpool in Istanbul am Mittwochabend nur einmal richtig. Als der 27-jährige Mittelfeldspieler, der neben dem italienischen auch den brasilianischen Pass besitzt, in der Verlängerung per Elfmeter das 2:2 erzielte. Der Elfmeterkrimi am Schluss ging für Jorginho und sein Team dann verloren.

Die Zuschauer staunten bereits zu Beginn der Partie nicht schlecht, als sie den Namen von Jorginho auf dem Trikot sahen. Jorghino stand da geschrieben. Die falsche Beschriftung löste im Netz prompt eine große Belustigung aus. «Wie sollen mich die Chelsea-Fans nun mögen, wo Maurizio (Ex-Trainer Sarri, Red.) weg ist? Keine Sorge Kumpel, wir ändern deinen Namen», schrieb ein User.

»How do I get Chelsea fans to like me now Maurizio has gone?»Don't worry mate, we'll change your name. pic.twitter.com/NjDLPckN8D– Uber Chelsea FC ? (@UberCheIseaFC) August 14, 2019

Ein anderer meinte, «ist Jorghino ein neuer Spieler, der noch nicht vorgestellt wurde?»

@ChelseaFC JORGHINO - is this a new player you haven't announced earlier? ? #funnylittlebug– Wojtek Skar?y?ski (@WojtSkarzynski) August 14, 2019

Und ein weiterer User stellt fest, dass «dieser Jorghino ganz anständig spielt. Aber ich frage mich, was mit Jorginho passiert ist?»

That Jorghino looks like a decent player, but I wonder what happened to Jorginho?#UEFASuperCupFinale– Alan Rzepa (@whuaIan) August 14, 2019

Jorghino, oder eben mit richtigem Namen Jorginho, ist jedenfalls nicht der erste Fußballer, dessen Trikot falsch beschriftet ist. Zlatan Ibrahimovic hieß erst vor einem Monat im MLS-Spiel seiner Los Angeles Galaxy gegen Toronto Irbahimovic. Der Fehler hielt den Schweden jedoch nicht davon ab, beim 2:0-Sieg beide Tore zu schießen.

(L'essentiel/heg)