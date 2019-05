F91 will mit dem Pokal in eine neue Ära aufbrechen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach einer 15-jährigen Abstinenz spielt Etzella Ettelbrück wieder um den luxemburgischen Fußball-Pokal. Im Jahr 2004 führte ein gewisser Luc Holtz das Team als Trainer ins Endspiel. Für den heutigen Coach der Nationalmannschaft und seine Truppe reichte es damals nicht zum großen Wurf: Ettelbrück verlor mit 1:3 nach Verlängerung gegen F91 Düdelingen.

Am Sonntag (17 Uhr) stehen sich beide Teams im Stade Josy Barthel wieder im Finale der Coupe de Luxembourg gegenüber. Für den frisch gebackenen Meister aus Düdelingen ist das Pokalfinale ein ganz besonderes Spiel: Mäzen Flavio Becca zieht sich zum Ende der Saison nach 28 Jahren aus dem Verein zurück und konzentriert sich auf seine neue Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern.

Direkte Auswirkungen hat der Ausgang des Finales auch auf Progrès Niederkorn. Bei einem Sieg der Düdelinger spielt der Tabellenvierte in der kommenden Saison in der Qualifikation zur Europa League. Gerüchte, dass F91 dies nicht zulassen will und deshalb mit angezogener Handbremse ins Spiel gegen Ettelbrück geht, weist F91-Spieler Clément Couturier entschieden zurück: «Auf solche Dinge achten wir überhaupt nicht. Wir sprechen hier von einem Pokalfinale. Natürlich wollen wir gewinnen.»

(Saïd Kerrou/L'essentiel)