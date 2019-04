Boxer beißt seinen Gegner gleich viermal

«Das ist ein Tier», sagte David Price nach dem Kampf. Der Engländer meinte damit seinen Gegner im Ring, den 27-jährigen Kash Ali. Dieser hatte im Schwergewichtskampf zwischen den beiden in Liverpool – in Prices Heimat – einen auf Mike Tyson gemacht. Der US-Amerikaner hatte 1997 Evander Holyfield ein Teil seines linken Ohres abgebissen. Ali versuchte, wie diverse Medien berichten, Price gleich viermal zu beissen.

Die offensichtlichste Aktion hinterließ einen Bissabdruck auf Prices Bauch. Dies, nachdem die beiden in der fünften Runde zu Boden gegangen waren, da hatte Ali zugebissen. Der Schiedsrichter bekam die unfaire Tat mit und disqualifizierte Ali sogleich. «Er sagte, er wolle einen Rückkampf. Aber ich will nicht nochmals mit so einem Tier in den Ring steigen», sagte der 35-Jährige Price.

«Mentale Straßendummheit eingesetzt»

Ali, der nach dem Kampf unter einer Getränkedusche aus der Halle geführt worden war (siehe unten), war sich im Nachhinein seines unfairen Vergehens bewusst und entschuldigte sich: «Es war dumm, was ich tat, lächerlich.» Eigentlich gäbe es keine Entschuldigung dafür, aber es sei halt sein erstes Mal auf der großen Bühne gewesen. «Ich war aufgeheizt, bereit zu kämpfen, da hat die Dummheit eines Straßenkämpfers eingesetzt», so Ali weiter.

This is what happens when you bite a scouser fighting in Liverpool ?? #Wanker#PriceAlipic.twitter.com/Ab8OY8Edng– Boxing World UK ? (@BoxingWorldUk) 31. März 2019

Der ehemalige englische Profiboxer Tony Bellew, selber einst Weltmeister im Cruisergewicht in der WBC, saß im Publikum und nannte Ali «eine Schande», er müsse für immer gesperrt werden. «Er hat ihn nicht einmal, nicht zweimal, auch nicht dreimal, sondern viermal gebissen – und der Schiedsrichter hat ihn zweimal dabei erwischt. Er sollte für diesen Kampf nicht einmal eine Gage bekommen», so Bellew. Und der 36-Jährige schloss mit: «Einen Mann beissen, der am Boden liegt, es gibt nicht viele niedrigere Dinge im Leben.»

David Price won tonight after Kash Ali was disqualified for biting his opponent ? pic.twitter.com/WdQ5EfFcLa– Boxing on BT Sport ? (@BTSportBoxing) 30. März 2019

Price holte sich dank Alis Qualifikation seinen 24. Sieg im 30. Kampf. Für Ali war es die erste Niederlage in seinem 16. Kampf.

(L'essentiel/hua)