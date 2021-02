Sebastian Vettel verkauft acht seiner Sportwagen

Sebastian Vettel verkauft einige Schmuckstücke aus seiner privaten Auto-Kollektion. Der viermalige Formel-1-Weltmeister bietet über einen renommierten Händler gleich fünf besondere Sportwagen von Ferrari, zwei von Mercedes und einen von BMW an. Eine Sprecherin von Vettel bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch den beabsichtigten Verkauf. Einige der Raritäten haben Besonderheiten, wie etwa das in die Kopfstützen eingestickte Logo von Vettel – und teils auch schon einen neuen Besitzer.

Die Gründe für den Verkauf durch den Auto-Liebhaber aus Hessen wurden nicht bekannt. Zuvor hatten «speedweek.com» und «Auto, Motor und Sport» darüber berichtet. Vettel hat Ferrari nach sechs Jahren verlassen und fährt in der Formel 1 künftig für das englische Werksteam Aston Martin.

(L'essentiel/dpa/hua)