Fola feuert aus allen Rohren – Jeunessse müht sich

Fola Esch hat in Luxemburgs Fußball-Oberhaus am Sonntag ein Schützenfest gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser präsentierte sich am Sonntag gegen Rümelingen in Topform und schoss die US Rümelingen mit 7:0 aus dem Stade Émile Mayrisch. Samir Hadji war mit vier Toren der Hauptverantwortliche für das Debakel der Gäste. Seine Teamkollegen Moussa Seydi, Dejvid Sinani und Rodrigue Dikaba trafen jeweils einmal.

Tabelle:



1. F91 Düdelingen 20 55:25 43

2. Fola Esch 20 51:18 39

3. Jeunesse Esch 20 36:24 37

4. Progrès Niederkorn 20 36:25 34

5. Una Strassen 20 35:28 33

6. FC Differdingen 20 28:27 33

7. RFCU Luxemburg 20 31:34 30

8. Union Titus Petingen 20 32:37 30

9. US Mondorf 20 28:34 24

10. Victoria Rosport 20 30:38 24

11. Etzella Ettelbrück 20 23:36 21

12. US Hostert 20 24:43 18

13. RM Hamm Benfica 20 23:38 15

14. US Rümelingen 20 28:63 12

Der Tabellenführer aus Düdelingen bleibt durch den 2:0-Sieg über Racing Luxemburg auch nach dem 20. Spieltag ganz oben. Kevin Malget und Patrick Stumpf hießen die Torschützen. Sechs Spieltage vor Schluss hat F91 vier Punkte Vorsprung auf die Fola. Für die Konkurrenz dürfte es also schwer werden, den Serienmeister noch vom Thron zu stoßen.

Die Escher Jeunesse mühte sich bei der US Hostert zu einem 3:2-Auswärtssieg. Ricardo Delgado erzielte in der Nachspielzeit das entscheidende Tor und sorgte so für einen gelungenen Einstand seines neuen Trainers Sébastien Grandjean.

BGL Ligue, 20. Spieltag:

F91 Düdelingen – Racing Luxemburg 2:0

Fola Esch – US Rümelingen 7:0

US Hostert – Jeunesse Esch 2:3

US Mondorf – Progrès Niederkorn 1:0

Una Strassen – Union Titus Petingen 2:1

FC Differdingen – Etzella Ettelbrück 2:0

RM Hamm Benfica – Victoria Rosport 1:3



(L'essentiel)