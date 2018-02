Eleonora Molinaro verpasst den Turniersieg knapp

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eleonora Molinaro hat den Sieg beim ITF-Turnier im französischen Grenoble trotz einer tollen Leistung knapp verpasst. Die Luxemburgerin musste sich im Endspiel der Lokalmatadorin Fiona Ferro mit 4:6 und 7:6 (7:5) und 6:7 (3:7) geschlagen geben. Das Mammutmatch dauerte zwei Stunden und 23 Minuten. Die Siegerin hatte auf ihrem Weg ins Finale bereits Mandy Minella ausgeschaltet.

Nachdem Molinaro den ersten Satz abgeben musste, ging es im zweiten Durchgang in den Tiebreak, den die Luxemburgerin mit 7:5 für sich entschied. Im entscheidenden dritten Satz konnte sie das Momentum nicht nutzen. Im erneuten Tiebreak ging ihr schließlich die Puste aus. Ferro gewann das entscheidende Spiel mit 3:7.

Für Molinaro war es die erste Niederlage seit zwölf Spielen. Durch den Finaleinzug in Grenoble und ihren Turniersieg in der Türkei wird die 17-jährige Tennisspielerin aus dem Großherzogtum in der neuen Weltrangliste einen großen Sprung nach vorne machen.

(sw/L'essentiel)