Federer nicht mehr bestverdienender Sportler

Das spezielle Corona-Jahr 2020 hatte Roger Federer noch an der Spitze der Forbes Liste verbracht. Der Schweizer war mit 106,3 Millionen Dollar der Sportler, der am meisten verdient hatte. Dieses Jahr konnte der bald 40-Jährige den Rang an der Spitze nicht halten – bei weitem nicht. Federer muss sich mit dem siebten Rang und immerhin 90 Millionen Dollar Einnahmen begnügen – trotz bestehenden Corona-Einschränkungen. Speziell ist dabei: Auf dem Platz, also mit seiner Arbeit als Tennisspieler, hat der Baselbieter nur knapp 30’000 Dollar verdient. Kein Wunder, spielte der Maestro wegen seiner Knieverletzung doch lange Zeit nicht. Dafür klappte es abseits des Platz mit Werbeeinnahmen umso besser. Die 90 Millionen sind der zweitgrößte Wert – nur hinter dem Leader.

An der Spitze der Forbes Liste steht dieses Mal der Mixed-Martial-Arts-Fighter Conor McGregor. Der Ire machte mit seinem Sport immerhin 22 Millionen Dollar. Dank unglaublicher 158 Millionen Dollar durch den Verkauf seines Whiskey-Labels «Proper No. Twelve» verdiente er sich aber wahrhaftig eine goldene Nase.

Auf Rang 2 findet sich Lionel Messi mit 130 Millionen Dollar (97 Millionen vom Fußball) wieder, das Podest komplettiert Cristiano Ronaldo mit 120 Millionen Dollar (70 Millionen vom Fußball). Die erste Frau in der Forbes Liste taucht auf Platz 12 auf: Tennis-Ass Noami Osaka aus Japan verdiente 60 Millionen Dollar, 5 Millionen mit Tennis, 55 Millionen mit Werbung und anderen Einnahmen.

2,8 Milliarden Dollar insgesamt

Die Forbes Liste hat kürzlich ihr Ranking auf die 50 bestverdienenden Sportlerinnen und Sportler ausgebaut. Die insgesamt verdiente Summe dieser 50 Personen beträgt unglaubliche 2,8 Milliarden Dollar. Ganz am Ende der Liste – auf dem geteilten 48. Rang – finden sich illustre Namen wie Canelo Alvarez (Boxen), Andres Iniesta und Robert Lewandowski (beide Fußball). Sie alle verdienten 34 Millionen Dollar – das ist ja auch nicht gerade wenig.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)