«Team LeBron» gewinnt NBA All Star Game

Wirklich viel für die Defensive machten die besten Basketballer der NBA auch beim diesjährigen All Star Game nicht. Wieder einmal standen die Show und spektakuläre Aktionen in der Offense im Vordergrund. Am Ende behielt das von LeBron James angeführte Team gegen eine Auswahl mit dem Griechen Giannis Antetokounmpo an der Spitze mit 178:164 (95:82) die Oberhand.

Überzeugen konnte auch Dirk Nowitzki im Spectrum Center von Charlotte: Der Routinier der Dallas Mavericks lieferte in seinem 14. und letzten Allstar-Spiel noch einmal eine perfekte Trefferquote aus der Distanz ab. In knapp vier Minuten erzielte er neun Punkte für Team Giannis.

Zweiter Sieg für Team LeBron

Kevin Durant von NBA-Titelverteidiger Golden State Warriors wurde zum MVP (wertvollsten Spieler) des Allstar-Spiels gekürt. Der 30-Jährige war mit 31 Zählern der erfolgreichste Punktesammler im siegreichen Team LeBron. Topscorer der Partie war Team Giannis Namensgeber Giannis Antetokounmpo. Der griechische Jungstar erzielte 38 Punkte und holte elf Rebounds.

Für das Team von Los Angeles Lakers-Superstar LeBron James war es der zweite Sieg in Folge. Im vergangenen Jahr hatte sich Team LeBron mit 148:145 gegen die Auswahl von Warriors-Spielmacher Stephen Curry durchgesetzt.

(L'essentiel/dpa)