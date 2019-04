Progrès will gegen F91 die Saison retten

Die Verantwortlichen bei Progrès Niederkorn wollte diese Situation eigentlich vermeiden: Nun hängt jedoch die ganze Saison von einem Spiel ab – dem Pokal-Halbfinale bei F91 Düdelingen am Mittwochabend. Zum gleichen Duell, das Düdelingen mit 2:0 für sich entschieden hatte, kam es bereits am Samstag. Niederkorn steht seitdem mit vier Punkten Rückstand auf den dritten Tabellenplatz auf Rang fünf der Tabelle.

Eine echte Enttäuschung für einen Club, der regelmäßig in die Top drei kommen und sich für den europäischen Wettbewerb qualifizieren will. Da mit Strassen, Petingen, Racing und Jeunesse in der Liga noch ein schweres Restprogramm auf Progrès wartet, will der Verein nun über den Pokal nach Europa. Aber auch dieser Weg beginnt mit dem schweren Auswärtsspiel im Düdelinger Stade Jos Nosbaum.

Nach der durchwachsenen Hinrunde, in der der Serienmeister einige Niederlagen einstecken musste, ist F91 in der Liga nun voll auf Meisterschaftskurs und hat sechs Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Fola Esch. Vor dem großen Umbruch – im Sommer verlässt Mäzen Flavio Becca den Verein – will F91 das Double holen.

Coupe de Luxembourg, Halbfinale:

Mittwoch (20 Uhr):

F91 Düdelingen (BGL) – Progrès Niederkorn (BGL)

Union Mertert/Wasserbillig (EP) – Etzella Ettelbrück (BGL)



(Saïd Kerrou/L'essentiel)