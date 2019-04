Zwei Verhaftungen wegen «krankem Leichen-​​Foto»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Menschen in Großbritannien sollen sich ein Foto des tödlich verunglückten argentinischen Fußballers Emiliano Sala im Leichenhaus unrechtmäßig beschafft und online gestellt haben. Die Polizei in Wiltshire im Südwesten Englands nahm eine 48-jährige Frau und einen 62 Jahre alten Mann vorübergehend fest, wie sie am späten Montag mitteilte.

Das Foto zeigt den Informationen zufolge den im Januar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen 28-jährigen Spieler von Cardiff City nach der Obduktion. Es tauchte den Angaben zufolge im Februar auf Twitter auf und wurde «auf mehreren Social-Media-Seiten» weiter verbreitet. Die britische Presse schreibt seit Tagen vom «kranken Foto aus der Leichenhalle».

«Weiteres Leid für Familie»

Die Aufnahme sei von Twitter schnell gelöscht worden, hieß es. Die Polizei nahm damals Ermittlungen auf. Sie fand eigenen Angaben zufolge keine Hinweise auf einen Einbruch in das Leichenhaus. Auch deute nichts darauf hin, dass sich das dortige Personal unangemessen verhalten habe, hieß es in einer Mitteilung. Die Polizei rief dazu auf, das Foto nicht weiter zu verbreiten: «Das verursacht Emilianos Familie und Freunden weiteres Leid.»

Der 28-jährige Sala war am 21. Januar beim Flug von Frankreich nach Wales mit einer Propellermaschine über dem Ärmelkanal abgestürzt. Der zuvor für den FC Nantes aktive Fußballer hatte sich nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City befunden. Nach fast zweiwöchiger Suche wurde das Flugzeug auf dem Meeresgrund entdeckt. Laut der Obduktion starb Sala an Verletzungen an Kopf und Rumpf.

(L'essentiel/dmo/sda)