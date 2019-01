Nächster Hochkaräter startet beim «Euro-​​Meet»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Teilnehmerfeld bei der 20. Ausgabe des «Euro-Meet» wird immer attraktiver. Wie die Organisatoren des Schwimmwettkampfs in der Coque (25. bis 27. Januar) am Freitag mitteilen, geht nun auch der Dreifach-Europameister Dávid Verrasztó an den Startblock.

Der 30 Jahre alte Allrounder aus Ungarn setzte sich die europäische Krone über 400 Meter Lagen in den Jahren 2014, 2016 und 2018 auf. 2015 und 2017 wurde er zudem Vizeeuropameister.

Bei der letzten Weltmeisterschaft 2017 vor heimischem Publikum in Budapest musste er sich nur dem US-Amerikaner Chase Kalisz geschlagen geben und gewann Silber. Zwei Jahre zuvor bei der WM in Kazan schnappte ihm der Japaner Daiya Seto die Goldmedaille vor der Nase weg.

(sw/L'essentiel)