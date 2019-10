Zwei Goldmedaillen zum alleinigen Rekord

Eine wie sie bringt auch das nicht aus der Ruhe. Simone Biles war schon bereit, da verzögerten Diskussionen unter den Kampfrichtern den Wettkampf. Der Trainer der Brasilianerin Flavia Saraiva hatte Protest eingelegt, wollte die Note seiner Athletin nach oben korrigieren lassen. Wohl wissend, dass ihr zwischenzeitlicher dritter Platz nicht reichen würde. Weil eben die Übung von Biles noch anstand.

Die 22-jährige US-Amerikanerin ließ sich nichts anmerken. Während diskutiert wurde, saß sie auf der Kante der Matte und wartete, scheinbar locker und unbeeindruckt. Denn Biles musste es auch im Boden-Finale nicht interessieren, was hinter ihr geschah. Ob Saraiva die vor ihr liegende Angelina Melnikowa überholen würde, spielte keine Rolle. Und das wusste die ganze Halle.

Der Protest von Saraiva wurde abgelehnt, die Brasilianerin blieb vorübergehend Dritte. Dann turnte Biles. Einmal hatte sie einen Fuß über der weißen Linie, auch das war eine Randnotiz. Denn die US-Amerikanerin zeigte einmal mehr eine beeindruckende Übung, begann mit ihrem doppelten Rückwärtssalto mit dreifacher Schraube. Und bekam 15.133 Punkte, einen Punkt mehr als die beste Konkurrentin, die 16-jährige Sunisa Lee. Es ist Biles' 25. WM-Medaille, sie verbesserte damit ihren eigenen Rekord.

Aufgestellt hatte sie diesen nur eine Stunde zuvor. Am Schwebebalken gewann sie ebenfalls Gold und überholte damit den Weißrussen Witalie Scherbo, der einst 23 WM-Medaillen gesammelt hatte. Für ihre Übung am Balken erhielt Biles 15.066 Punkte und war ihren Konkurrentinnen deutlich überlegen. Die Chinesinnen Tingting Liu (0.633 Punkte Rückstand) und Shiija Li (0.766 Punkte Rückstand) belegten die weiteren Podestplätze. Biles hatte an der diesjährigen WM in Stuttgart schon den Titel im Mehrkampf, am Sprung sowie mit dem Team geholt.

Die Russen sind das beste Team

Bei den Turnern beeindruckten vor allem die Russen als Team-Weltmeister mit dem herausragenden Mehrkampfsieger Nikita Nagorni und Artur Dalalojan. Gefeiert wurden auch der philippinische Boden-Weltmeister Edriel Carlos Yulo und der Türke Ibrahim Colak an den Ringen.

