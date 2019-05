Die Athleten der JPEE-​​Spiele stehen im Regen

Nur ein Spiel ist gelaufen. Seit Beginn der Wettkämpfe in Montenegro am Dienstagmorgen ist dies der ernüchterne Stand beim Tennis bei diesen Kleinstaatenspielen 2019. Schuld daran ist der Regen, der seit der Ankunft der Athleten am Sonntag fast nie länger als eine Stunde pausiert hat. «Es ist wirklich schwierig. Aber wir haben keine Wahl, wir müssen abwarten. Wir müssen jederzeit bereit sein.» Die Sportler von Trainer Gilles Muller konnten noch keinen einzigen Wettkampf bestreiten. Stattdessen bilden sich immer mehr Pfützen auf dem Boden.

«Wir sind Schwimmer, wir fühlen uns wohl mit dem Wasser», scherzt die luxemburgische Schwimmerin Sarah Rolko, die sich im JPEE-Dorf Bar die Zeit vertreibt. «Das Wasser ist ein wenig kalt, aber wenn man im Wettkampfmodus ist, denkt man an nichts. Es ist nur schade, dass wir nach den Wettkämpfen nicht im Meer schwimmen gehen können. Aber bis Samstag ist ja noch etwas Zeit.»

Untypisches Wetter

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 6 6 5 17

2 MON 5 4 7 16

3 LIE 5 1 1 7

4 MNE 3 0 2 5

5 CYP 2 5 2 9

6 ISL 1 1 4 6

7 MLT 0 3 3 6

8 AND 0 1 2 3

9 SMR 0 1 2 3

Der Beachvolleyballplatz wird bereits bearbeitet, um den Wassermassen keinen Raum zu lassen. Die Petanque-Spieler harren an den Ufern der Adria aus. Ein völlig untypisches Wetter für diese Touristenregion, in der normalerweise die Sonne scheinen müsste. Und ein harter Schlag für den Organisator, der sich viel Mühe gegeben hatte, diese Spiele auch bei den Touristen zu bewerben. In dieser herrlichen Landschaft, zwischen Meer und Bergen, fehlt es nur noch an ein wenig Sonne.

(nm/L'essentiel)