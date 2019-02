Luxemburger Davis-​​Cup-​​Team steigt ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sportlich konnte das Luxemburger Davis-Cup-Team im vergangenen Jahr den Abstieg aus der Europa-/Afrikazone II verhindern. Wegen der Reform des Wettbewerbs, spielt Luxemburg in diesem Jahr aber dennoch in der tiefergelegenen Zone III.

Es hatten sich am vergangenen Wochenende zu wenig Mannschaften aus Europa für das Davis-Cup-Finale in Madrid qualifiziert. Dadurch rutschte Luxemburg eine Liga nach unten. Für den neuen Kapitän des Teams, Gilles Muller, ist der Wiederaufstieg nun also die Zielsetzung.

(sw/L'essentiel)