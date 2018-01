Etzella Ettelbrück erobert den zweiten Platz

Etzella Ettelbrück konnte am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde in Luxemburgs Basketball-Oberhaus noch einmal ein Ausrufzeichen setzen. Die Mannschaft lieferte in der eigenen Halle noch einmal eine starke Leistung ab und bezwang ihren direkten Konkurrenten Basket Esch klar und deutlich mit 91:64. Durch den Sieg zog Ettelbrück in der Tabelle Iian Esch vorbei und eroberte den zweiten Platz.

Bildstrecken Amicale verteidigt seinen Titel Tabelle:



1. Amicale Steinsel 18 1674:1339 33

2. Etzella Ettelbrück 18 1620:1419 32

3. Basket Esch 18 1478:1370 31

4. T71 Düdelingen 18 1625:1573 28

5. Musel Pikes 18 1532:1462 27

6. Sparta Bartringen 18 1461:1498 27

7. AB Contern 18 1415:1586 24

8. Racing Luxemburg 18 1306:1446 24

9. Résidence Walferdingen 18 1517:1594 23

10. US Heffingen 18 1269:1610 21

An der Spitze blieb alles beim alten Alten. Amicale Steinsel schlug Sparta Bartringen mit 95:78 und verteidigte seine Tabellenführung. Der treffsicherste Werfer der Partie war der luxemburgische Nationalspieler Bob Melcher. Er erzielte 27 Punkte. Außerdem fuhren die Musel Pikes gegen T71 Düdelingen einen Sieg ein (111:89), die AB Contern verloren gegen den Aufsteiger aus Heffingen (71:93) und Racing Luxemburg holte einen 87:85-Auswärtssieg bei Résidence Walferdingen.

Am kommenden Wochenende setzen die Basketballer den Ligabetrieb aus. In der Coque steigen die Halbfinalbegegnungen in der Coupe de Luxembourg. Dabei kommt es zur Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Amicale Steinsel und des Musel Pikes. Ettelbrück bekommt es im zweiten Spiel mit Walferdingen zu tun.

Total League, 18. Spieltag:

Etzella Ettelbrück – Basket Esch 91:64

Musel Pikes – T71 Düdelingen 111:98

US Heffingen – AB Contern 93:71

Amicale Steinsel – Sparta Bartringen 95:78

Résidence Walferdingen – Racing Luxemburg 85:87



(sw/L'essentiel)