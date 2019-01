Rodinger Seid Korac wechselt zum 1.FC Nürnberg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach 17 Spieltagen in der Bundesliga steht der 1.FC Nürnberg mit mageren elf Punkten und 38 Gegentoren auf dem letzten Tabellenplatz. Der «Club» suchte einen Perspektivspieler für die Abwehr – und wurde in Luxemburg fündig. Seid Korac wechselt vom FC Rodingen in die bayrische Großstadt.

Beim Traditionsverein soll der Innenverteidiger, der bereits für die luxemburgische U17- und U19-Nationalmannschaft auflief, seine Ausbildung abschließen. Korac besitzt auch die serbische Staatsbürgerschaft. Seine beiden Brüder Irfan (20) und Kenan (18) spielen beide für den FC Rodange 91.

(fl/L'essentiel)