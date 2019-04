Pfingsten bremst den Luxemburg Marathon

In den vergangenen Jahren kündigten die Veranstalter des «ING Night Marathon» teilweise vier Monate vor dem Startschuss an, dass die Teilnehmerliste des Langstreckenlaufs in Luxemburg-Stadt voll sei. In diesem Jahr ist das anders. Zum Anmeldeschluss am Mittwoch waren noch nicht alle Startplätze des Marathons am 1. Juni vergeben. Das liegt nach Angaben der Organisatoren an den Pfingstferien (25. Mai bis 2. Juni).

Die vergangenen Ausgaben der Großveranstaltung fielen nie in diesen Zeitraum. «Wir hatten gehofft mit 17.000 Läufern in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord aufzustellen. Aber in den Ferien ist das unmöglich», sagt der Veranstalter Erich François. Wie er sagt, fehlen der 2019er-Auflage rund 2000 Anmeldungen: «Wir haben es aber trotzdem geschafft 16.000 Läufer zu gewinnen. Das zeigt, dass 18.000 außerhalb der Ferien möglich sind.» Er muss den Marathon drei Jahre im Voraus bei der Stadt anmelden. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keinen Ferienplan.

Die Ferien wirken sich nicht nur auf die Größe des Teilnehmerfeldes aus: 2019 werden weniger Luxemburger an den Start gehen. Bisher machten die Einheimischen etwa 30 bis 35 Prozent aller Teilnehmer aus. In diesem Jahr sind es 20 bis 25. Außerdem machen die Ferien François bei der Suche nach Helfern zu Schaffen. In den vergangenen Jahren waren etwa 1200 Freiwillige dabei.

