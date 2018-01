Yann Hoffmann vor der Rückkehr zu den Red Boys

Artikel per Mail weiterempfehlen

Yann Hoffmann wird aller Vorraussicht nach zu den Red Boys Differdingen nach Luxemburg zurückkehren. Der luxemburgische Handball-Nationalspieler beendet nach einem halben Jahr sein Engagement beim MTV Braunschweig in der dritten deutschen Liga. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

«Yann zieht es aus persönlichen Gründen in seine Heimat», wird dort der Trainer Volker Mudrow zitiert. Der 23-Jährige habe sich in der Mannschaft zwar sehr wohl gefühlt, aber sein gewohntes Umfeld vermisst. «Schade, er wird uns fehlen. Aber wir versuchen, die Lücke zu schließen. Wir müssen als Team noch enger zusammenrücken und den Verlust versuchen aufzufangen», so der Trainer weiter.

Hoffmann galt in Braunschweig als Leistungstrainer und wichtiger Torjäger. Am Montagnachmittag haben die Red Boys Differdingen eine Pressekonferenz anberaumt. Dann wird der Verein voraussichtlich die Verpflichtung des Rückraumspielers bekannt geben.



(L'essentiel)