Salas Hund verabschiedet sich von seinem Herrchen

In Progreso, in der Turnhalle seines ersten Vereins San Martin, in dem Emiliano Sala zehn Jahre gespielt hatte, wurde eine Kapelle für die Beerdigung eingerichtet. Der Sarg war mit Blumen und einer roten und schwarzen Flagge, den Farben von San Martin, bedeckt. Tausende Trauernde wollten den verunglückten Fußballer verabschieden, darunter auch Cardiff-Trainer Newil Warnock.

Außerhalb des Eingangs lag zudem ein Hund. Die Anwesenden waren sich einig, dass es sich dabei um Salas schwarze Labradorhündin Nala handelte, die ihr letztes Adios an ihr Herrchen richten wollte. Salas Schwester Romina hatte bereits ein Foto der Hündin in den sozialen Medien veröffentlicht, als ihr Bruder noch als vermisst gegolten hatte. Nala hat nach dem Tod von Emiliano nun Unterschlupf bei Romina Sala bekommen.

(L'essentiel/uten/sda)