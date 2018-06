Laurent Jans: «Der FC Metz wollte mich wirklich»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laurent Jans (25) wirkte etwas eingeschüchtert vom Interesse, das er in den luxemburgischen und französischen Medien aufgrund seines Wechsels zum FC Metz weckt. Vor den Pressevertretern sagte, er sei «stolz und glücklich», das Trikot der Granatroten tragen zu dürfen. «Ich hatte das Gefühl, dass der FC Metz mich wirklich wollte und ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit dem Trainer. Frédéric Antonetti will, dass die Mannschaft hoch drückt und offensiven Fußball spielt. Das passt mir sehr gut», erklärte der 25 Jahre Luxemburger.

Der 47-fache Nationalspieler hat nach drei sehr erfolgreichen Spielzeiten beim belgischen Erstligisten Waasland-Beveren (Jupiler Pro League), wo er zweimal von den Fans und der Presse zum Spieler des Jahres gewählt wurde, einen Dreijahresvertrag beim Moselverein unterzeichnet.

«Wir verfolgen Laurent Jans, seit er bei Fola Esch spielte», sagte Philippe Gaillot, stellvertretender Generaldirektor in Metz. «Seine letzten beiden Spielzeiten in Belgien haben uns überzeugt, dass es der richtige Zeitpunkt war, ihn unter Vertrag zu nehmen. Er ist ein Spieler mit Charakter, der eine wichtige Rolle beim sofortigen Wiederaufsieg in die Ligue 1 spielen wird.

Bildstrecke: Laurent Jans wird beim FC Metz vorgestellt.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)