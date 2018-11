54:51 – Rams und Chiefs brennen Feuerwerk ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Los Angeles Rams und Kansas City Chiefs haben mit einem Offensivfeuerwerk am NFL-Rekord gekratzt. Beim Sieg der Kalifornier im Spitzenspiel der amerikanischen Football-Liga fielen insgesamt 105 Punkte, das war die dritthöchste Punkteausbeute der Geschichte. Den Rekord halten die Washington Redskins und New York Giants, die 1966 zusammen 113 Punkte erzielen (72:41) konnten.

Das bessere Ende gehörte am Montag (Ortszeit) den Rams, die sich mit 54:51 gegen die Chiefs durchsetzen konnten. Los Angeles Quarterback Jared Goff und sein Gegenüber Patrick Mahomes zeigten, warum sie zu den besten jungen Spielern der Liga zählen. Der 24-jährige Goff warf vier Touchdown-Pässe im Spiel, hinzu kam ein Sieben-Yard-Touchdown-Lauf. Er beendete die Partie mit insgesamt 413 Yards.

Saints überennen den Champion

Kanasas City-Spielmacher Mahomes stand dem in nichts nach. Der 23-Jährige verbuchte insgesamt 478 Yards und sechs Touchdowns. Er warf jedoch auch drei Interceptions. Wide-Receiver Tyreek Hill beendete die Partie mit 215 Yards und zwei Touchdowns. Für die Los Angeles war es der zehnte Sieg im elften Saisonspiel. Kansas City hat eine Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen.

Die Philadelphia Eagles haben eine weitere Niederlage kassiert und müssen sich langsam sorgen um die Playoff-Teilnahme machen. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag (Ortszeit) auswärts bei den New Orleans Saints deutlich mit 7:48. Saints-Quarterback Drew Brees führte sein Team mit vier Touchdown-Pässen und insgesamt 363 Yards zum neunten Sieg in Folge. Runningback Mark Ingram steuerte zwei Touchdowns und 103 Lauf-Yards zum Heimerfolg bei. Eagles-Spielmacher Carson Wentz warf drei Interceptions.

Im Kampf um den Sieg in der NFC North haben die Chicago Bears einen wichtigen Sieg über die Minnesota Vikings eingefahren. Auf dem heimischen Soldier Field gewann Chicago mit 25:20 und holten damit den vierten Erfolg in Serie. Sowohl für Bears-Quarterback Mitchell Trubisky, als auch für sein Gegenüber, Kirk Cousins, war es kein einfaches Spiel. Beide leisteten sich jeweils zwei Interceptions. Den Unterschied machte letzten Endes die Bears-Defense um Khalil Mack und Akiem Hicks, die die Offensive der Gäste erst spät ins Spiel kommen und punkten ließ.

NFL, Week 11, Ergebnisse:

Seattle Seahawks – Green Bay Packers 27:24

Detroit Lions – Carolina Panthers 20:19

Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals 24:21

Atlanta Falcons – Dallas Cowboys 19:22

Washington Redskins – Houston Texans 21:23

Jacksonville Jaguars – Pittsburgh Steelers 16:20

New York Giants – Tampa Bay Buccaneers 38:35

Indianapolis Colts – Tennessee Titans 38:10

Los Angeles Chargers – Denver Broncos 22:23

Arizona Cardinals – Oakland Raiders 21:23

New Orleans Saints – Philadelphia Eagles 48:7

Chicago Bears – Minnesota Vikings 25:20

Los Angeles Rams – Kansas City Chiefs 54:51



(sw/L'essentiel/dpa)