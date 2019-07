Alaphilippe gewinnt die dritte Etappe in Épernay

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat die dritte Etappe der 106. Tour de France gewonnen und als erfolgreicher Ausreißer auch das Gelbe Trikot erobert. Der 27 Jahre alte Bergkönig des vergangenen Jahres setzte sich am Montag nach 215 Kilometern auf dem am Ende hügeligen Teilstück von Binche nach Épernay mit 26 Sekunden Vorsprung vor dem Australier Michael Matthews und Jasper Stuyven aus Belgien durch. Bester Deutscher bei der ersten Ankunft in Frankreich der diesjährigen Tour war Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe auf Rang 28.

Gesamtwertung:



1. Julian Alaphilippe 9:32:19

2. Wout van Aert +0:20

3. Steven Kruijswijk +0:25

4. George Bennett +0:25

5. Michael Matthews +0:40

Alaphilippe übernahm das Gelbe Trikot vom Niederländer Mike Teunissen, der mit einigen Minuten Rückstand das Ziel erreichte. Der Quick-Step-Profi Alaphilippe hat im Gesamtklassement der Frankreich-Rundfahrt 20 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Wout Van Aert.

Am Dienstag steht die vierte Etappe über 213,5 Kilometer von Reims nach Nancy an. Mit nur zwei kleinen Bergwertungen der vierten Kategorie und weitgehend flachem Profil dürften die Sprinter den Tagessieg unter sich ausmachen.

