Eishockeyspieler attackiert Fans

Beim Eishockey gehören die Schlägereien zum Spiel dazu. Normalerweise passieren diese Prügeleien auf dem Eis. Nicht so in Essen, in der deutschen dritten Liga. Der Eklat ereignete sich auf der Strafbank, wo Raphael Joly Platz genommen hatte, beim Spielstand von 2:2 im Rhurderby zwischen den Moskitos Essen und den Füchsen Duisburg.

Der Niederländer in den Reihen der Duisburger wurde auf der Strafbank von den einheimischen Fans offenbar so lautstark und penetrant provoziert, dass er ausrastete. Zuerst warf der 29-Jährige seinen Trinkbecher in Richtung der Zuschauer, dann sprintete er los. Er versuchte über die Brüstung einen Fan zu schlagen, traf diesen glücklicherweise aber nicht. Für diese Aktion wurde Joly vom Schiedsrichter mit einer Zeitstrafe sanktioniert. Für Duisburg kam es noch schlimmer: Weil Joly seinem Team damit eine lange Unterzahl-Phase aufbrummte, schafften die Essener noch den 3:2-Siegtreffer.

(L'essentiel/hua)