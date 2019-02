Schalke-​​Fans wollen Stadion umbenennen

Die Fußball-Fans des Bundesligisten FC Schalke 04 trauern um Rudi Assauer. An der «1000-Freunde-Mauer» vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen legten einige Anhänger am Donnerstag Blumen, Schals, Teddybären und andere Utensilien zum Gedenken an Ex-Manager Assauer nieder. Auch Kerzen wurden angezündet. Ein weiblicher Fan platzierte eine weiße Rose mit blauem Band. Schalke-Ikone Assauer war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben.

Die Heimspielstätte der Königsblauen solle künftig «Rudi-Assauer- Arena» heißen, wurde aus dem Kreis der Fans vorgeschlagen. Die Namenrechte der Veltins-Arena sollten nach Auslaufen des Vertrags nicht neu ausgeschrieben werden. Assauer hatte seinerzeit den Bau der hypermodernen Multifunktions-Arena maßgeblich vorangetrieben. Sie wurde im August 2001 eingeweiht.

(L'essentiel/dpa)