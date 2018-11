Serie gerissen – Bucks fegen Warriors vom Platz

Die Golden State Warriors mussten am Freitag in der nordamerickanischen Basketballliga NBA nach zuletzt acht Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen. Die «Dubs», mit einer Bilanz von 10:2 Siegen Spitzenreiter in der Western Conference, kamen gegen die Milwaukee Bucks unter die Räder und verloren am Ende ihr Heimspiel mit 111:134.

Beim Zweiten der Eastern Conference (9:2) dominierten Giannis Antetokounmpo mit 24 Punkten, neun Rebounds und vier Assists und Neuzugang Eric Bledsoe mit 26 Punkten und sechs Assists. Im Star-Ensemble der Warriors erwischte lediglich Klay Thompson (24 Punkte) einen guten Tag. Stephen Curry kam – genau wie Kevin Durant – gegen die starke Defense der Bucks nie richtig ins Rollen und musste im dritten Viertel wegen einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. Alfonzo McKinnie, der vor drei Jahren noch in der zweiten Luxemburgischen Liga die Basketball-Stiefel schnürte, stand rund 20 Minuten auf dem Feld und erzielte sieben Pukte für Golden State.

Thunder siegen weiter

Die Oklahoma City Thunder haben ihre aktuelle Siegesserie dagegen weiter ausgebaut. Mit einem 98:80-Heimerfolg gegen die Houston Rockets feierten die Thunder den siebten Erfolg in Serie. Der 25-jährige Deutsche Dennis Schröder beendete die Partie mit 14 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists. Er verursachte jedoch auch sechs Ballverluste. Paul George war mit 20 Punkten der Topscorer im Spiel. Thunder-Star Russell Westbrook musste aufgrund einer Knöchelverletzung erneut pausieren.

Bei den Gästen aus Texas war James Harden mit 19 Punkten am erfolgreichsten. Isaiah Hartenstein blieb ohne Punkte, holte jedoch drei Rebounds. Für «OKC» war es der siebte Sieg im elften Saisonspiel. Die Rockets haben nach zehn Partien eine Bilanz von vier Siegen und sechs Niederlagen.

NBA, Ergebnisse:

Oklahoma City Thunder –Houston Rockets 98:80 Phoenix Suns – Boston Celtics 109:116 Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers 116:105 Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 111:134

(sw/L'essentiel/dpa)