Model bietet halbe Million für Messi-​​Taschentuch

Unmoralisches Angebot: Das brasilianische Playboy-Model Luana Sandien will bei einer Versteigerung ein Taschentuch für rund 550.000 Euro erwerben, um dann damit nackt zu posieren. Es ist nicht irgendein Taschentuch. Es ist jenes, das sich Lionel Messi bei seiner Abschieds-Pressekonferenz von Ehefrau Antonela reichen ließ.

Messi verkündete nach 21 Jahren sein Aus bei Herzensclub FC Barcelona. Noch vor seinem ersten Wort flossen Tränen. Die Bilder mit dem Taschentuch gingen um die Welt. Ein Mann stahl das Objekt später aus dem Mistkübel und stellte es auf ein Online-Portal zum Verkauf.

Sandien denkt, außer ihr werde wohl keiner so verrückt sein, und eine derart große Summe auf den Tisch legen. Sie ist Barca-Fan und posierte bereits in der Vergangenheit im Trikot des Klubs für die afrikanische Version des Playboys. Der britische «Daily Star» berichtet, dass nach der Veröffentlichung dieser Ausgabe die Trikotverkäufe von Barça kurzfristig um 50 Prozent zugenommen hatten. Sandien wird zitiert: «Ich habe Barca immer die Daumen gehalten, weil ich in Spanien lebe. Ihr Einfluss ist hier groß.»

Um ihr Taschentuch muss sie noch zittern: Die Brasilianerin sagt, dass die Anzeige für das Objekt der Begierde direkt nach ihrem Angebot von der Seite genommen wurde. Sie macht sich nun Sorgen, dass der Verkäufer kalte Füße bekommen haben könnte. «Ich habe keine Ahnung, ob irgendwer noch mehr geboten hat.»

(L'essentiel/heute.at/law)