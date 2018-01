Legia Warschau legt Chris Phillips Vertrag vor

Der polnische Erstligist Legia Warschau hau dem luxemburgischen Nationalspieler Chris Phillips einen Vertrag über 18 Monate plus Option für ein weiteres Jahr unterbreitet. Das Angebot wird derzeit von dem Luxemburger Nationalspieler, seinem Vater und seinen Beratern Robby Langers und Didier Philippe mit großem Interesse geprüft. Philipps soll am Donnerstag einen Medizincheck beim Spitzenreiter der polnischen Ekstraklasa absolvieren.

Das Transferfenster in Polen öffnet sich zum 1. Februar. Danach hat Phillips theoretisch bis zum 28. des Monats Zeit, um sich zu entscheiden.Allerdings scheinen beide Parteien den Transfer so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen zu wollen. In Metz kam der Luxemburger auf 31 Spiele in der Ligue 1. Zuletzt kam er allerdings nicht mehr oft zum Einsatz. In Warschau hätte er sogar die Möglichkeit, sich auf europäischer Ebene zu präsentieren.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)