Drei NBA-​​Spieler nach Schlägerei gesperrt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der wüsten Schlägerei im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Houston Rockets hat die nordamerikanische Profi-Liga NBA die beteiligten Basketballer mit längeren Sperren bestraft. Brandon Ingram von den Lakers muss vier Spiele aussetzen, sein Teamkollege Rajon Rondo drei Partien und Rockets-Profi Chris Paul zwei Spiele, wie die NBA am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

Rondo soll bei der 115:124-Niederlage der Kalifornier beim Heimdebüt von Superstar LeBron James seinen Gegner Paul bespuckt haben. Die NBA sah Ingram als Initiator der Prügelei. Er wurde gesperrt, weil er sich aggressiv verhielt, die Auseinandersetzung eskalierte und diese mit einem Schubsen gegen James Harden ausgelöst hatte, wie die Liga mitteilte. Rondo soll nach Ansicht der NBA Paul bespuckt und angegriffen haben, dieser revanchierte sich mit mehreren Schlägen.

Thunder weiter sieglos

Auf sportlicher Seite mussten die Oklahoma City Thunder am Montag eine weitere Niederlage kassiert. Die Thunder verloren in eigener Halle gegen d+ie Sacramento Kings mit 120:131 (56:68). Oklahoma City wartet somit weiter auf den ersten Sieg in der neuen Spielzeit.

Thunder-Star Russell Westbrook überzeugte in seinem Saison-Debüt mit 32 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists. Der 25-jährige Schröder kam auf 14 Punkte, zusätzlich verteilte er acht Assists. Paul George verbuchte 29 Zähler. Bei den Kings war Iman Shumpert mit 26 Zählern am erfolgreichsten.

Nachwuchstalent Isaiah Hartenstein erzielte seine ersten NBA-Punkte im Trikot der Houston Rockets. Der 20-Jährige verwandelte in der 112:115 (53:54)-Auswärtsniederlage gegen die Los Angeles Clippers alle drei Wurfversuche und hatte am Ende sechs Punkte zu Buche stehen. Rockets-Star James Harden war mit 31 Punkten der Topscorer der Partie.

NBA, Ergebnisse:

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 111:133 Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 120:131 Denver Nuggets – Golden State Warriors 100:98 Los Angeles Clippers – Houston Rockets 115:112

(L'essentiel/dpa)