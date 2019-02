Man City schockt Schalke mit zwei späten Toren

Der FC Schalke 04 hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zumindest ein Unentschieden gegen Manchester City verpasst. Der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga unterlag dem englischen Meister am Mittwoch 2:3 (2:1).

Sergio Agüero (18. Minute) hatte die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola in Führung geschossen, Nabil Bentaleb sorgte vor 54.417 Zuschauern in Gelsenkirchen mit zwei Strafstößen für die zwischenzeitliche Führung (38./Handelfmeter und 45./Foulelfmeter).

Der eingewechselte ehemalige Schalker Leroy Sané traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2 (85.), Raheem Sterling (90.) sorgte trotz Unterzahl in den letzten 25 Minuten sogar noch für den City-Sieg. Die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale fällt im Rückspiel.

Godín macht den Sack zu

Juventus Turin hat ohne den erkrankten Sami Khedira eine ordentliche Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League verspielt. Der italienische Fußball-Rekordmeister verlor bei Atlético Madrid am Mittwoch 0:2 (0:0).

José Maria Giménez (78.) und Diego Godín (83.) trafen spät für Atlético, das damit weiter auf das Erreichen des Endspiels am 1. Juni im eigenen Stadion hoffen darf. Der einstige deutsche Weltmeister Khedira hatte nach dem Eingriff wegen Herzproblemen am Mittwoch in Madrid gefehlt. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

Champions League, Achtelfinale, Hinspiele:

12. Februar:

Manchester United – Paris Saint-Germain 0:2 (0:0)

AS Rom – FC Porto 2:1 (0:0)

13. Februar:

Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Ajax Amsterdam – Real Madrid 1:2 (0:0)

Dienstag:

Olympique Lyon – FC Barcelona 0:0 (0:0)

FC Liverpool – Bayern München 0:0 (0:0)

Mittwoch:

FC Schalke 04 – Manchester City 2:3 (2:1) (

Atlético Madrid – Juventus Turin 2:0 (0:0)



