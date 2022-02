Doping-​​Skandal bei Olympia – war Opas Medizin schuld?

Die in einen Doping-Skandal verstrickte russische Ausnahme-Eiskunstläuferin Kamila Walijewa hat sich nach der Entscheidung über ihre weitere Olympia-Teilnahme glücklich und zugleich erschöpft gezeigt. «Diese Tage waren sehr schwer für mich», sagte die 15-Jährige dem russischen Staatsfernsehen am Montag. «Ich freue mich, aber gleichzeitig bin ich emotional müde», sagte sie und fing an zu weinen. «Das sind wahrscheinlich Tränen des Glücks, aber auch des Kummers», fügte sie hinzu. «Und trotzdem bin ich auf jeden Fall glücklich, bei den Olympischen Spielen zu sein und zu versuchen, mein Land zu repräsentieren.»

Die als Wunderkind gefeierte Walijewa war bereits am 25. Dezember bei den nationalen Meisterschaften in St. Petersburg positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das Ergebnis lag aber erst vor, nachdem sie das russische Team in Peking zum Olympiasieg geführt hatte.

Opas Medizin soll schuld sein

Am Montag lehnte der Internationale Sportgerichtshof Cas nach einem Eilverfahren Einsprüche gegen die Aufhebung ihrer vorläufigen Sperre ab. Damit darf Walijewa im Einzel-Wettbewerb starten, der an diesem Dienstag beginnt. Über eine mögliche Neuvergabe der Medaillen für den Team-Wettbewerb oder weitere Konsequenzen für Walijewa und ihr Begleitpersonal haben die Cas-Richter aber noch nicht entschieden.

Aber weshalb entschied das Gericht pro Walijewa? Am Dienstag kommt Licht ins Dunkle. So soll die Medizin ihres Opas nach Angaben der Anwälte der Eiskunstläuferin zu ihrem positiven Dopingtest vor Olympia in Peking geführt haben. Es sei zu einer «Verunreinigung mit einem Produkt gekommen, das ihr Großvater eingenommen hat», sagte IOC-Mitglied Denis Oswald unter Berufung auf die Rechtsbeistände der Russin am Dienstag in Peking. Dies sei Teil der Verteidigung Walijewas im Eilverfahren des Internationalen Sportgerichtshofs Cas über ihre Zulassung zum Damen-Einzel gewesen, fügte der Vorsitzende der Disziplinarkommission des Internationalen Olympischen Komitees hinzu.

Walijewa war bei den russischen Meisterschaften Ende Dezember positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet worden, das die Blutzufuhr zum Herzen durch Weitung der Blutgefäße fördert. Der Befund war jedoch erst während der Winterspiele in Peking bekannt geworden. Die Cas-Richter entschieden mit Blick auf das Alter der 15-Jährigen und die unzureichende Beweislage, ihr die Starterlaubnis für den Damen-Wettbewerb zu erteilen. Ihre Anwälte hätten «Gründe präsentiert, die Zweifel an ihrer Schuld» hinterließen, sagte IOC-Funktionär Oswald. Offen ließ der Schweizer, wie genau die Medizin des Großvaters in Walijewas Körper gelangt sein soll. Die B-Probe sei bisher nicht analysiert worden.

Viele sind stinksauer

Die Wut, sie war nach dem Cas-Urteil am Montag groß. So reagierte das Internationale Olympische Komitee kühl auf die Entscheidung: Sollte Walijewa nach dem Team-Gold eine weitere Medaille gewinnen, wird es keine Siegerehrung und keine Blumenzeremonie direkt nach dem Wettkampf geben. Das beschloss die IOC-Exekutive. Das 15-jährige Megatalent tritt am Dienstag im Einzel an, am Donnerstag folgt dann die Kür.

Und auch das Olympische Komitee der USA kritisierte das Urteil heftig. «Die Athleten haben das Recht zu wissen, dass sie unter fairen Bedingungen antreten. Leider ist dieses Recht heute versagt geblieben», sagte Geschäftsführerin Sarah Hirshland. «Dies scheint ein weiteres Kapitel von Russlands systematischer und allgegenwärtiger Missachtung sauberen Sports zu sein.» «Sie selbst trifft höchstwahrscheinlich keine Schuld. Sie ist Opfer eines Systems, das allen Anreiz gibt, unter unmenschlichen Bedingungen Medaillen zu produzieren», meinte der deutsche Athletenvertreter Maximilian Klein zum Fall Walijewa (15). Die Schweizer Eiskunstläuferin Alexia Paganini will sich vom Fall abschirmen, sie sagte lediglich: «Ja, ich höre davon sehr viel. Es ist schon ein großer Skandal, aber ich versuche mich abzuschirmen und nicht darüber nachzudenken.»

Für Russland geht es derweil bei dem Streitfall um mehr als nur das Dopingvergehen im Eiskunstlauf. Das Land ist wegen organisierter Manipulationen und der Vertuschung von Sportbetrug wie schon bei den Sommerspielen in Tokio gesperrt. Die russischen Athleten dürfen nur als Vertretung des russischen Olympia-Komitees ROC antreten. Bei Siegerehrungen darf die russische Hymne nicht gespielt und die Flagge nicht gehisst werden. Ende des Jahres läuft der zweijährige Olympia-Bann aus. Der Kreml ging auf das Für und Wider in der Eiskunstlauf-Affäre nicht ein. «Wir, das ganze Land, wünschen Kamila, dass sie die Olympischen Spiele gewinnt», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.

(L'essentiel/nih/dpa)